Российская прыгунья в высоту Кочанова: нет желания поехать на Олимпиаду туристом

Двукратная чемпионка России в прыжках в высоту Мария Кочанова рассказала об особенностях подготовки российских спортсменов, отметив, что зачастую их отбирают по принципу вероятности показать самые высокие результаты на крупных мировых соревнованиях.

«Ехать на Олимпиаду туристом – нет желания, я могу сама себе оплатить поездку, денег поднакопить и съездить. У меня друг съездил, привёз мне панамку из Парижа, дома висит.

Нас всё-таки растят по-другому, такой менталитет в стране: если ты претендуешь – соответствуй. Нет такого, что ты едешь на Олимпиаду за опытом. Никто не скажет, что ты едешь на Олимпиаду за опытом никогда, никто не отправит никого просто за опытом. Даже когда десятку легкоатлетов в Токио отбирали, смотрели, чтобы каждый претендовал на медаль», — сказала Кочанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.