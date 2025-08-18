«Даже в его сторону не смотрю». Фёдор Иванов рассказал о своём отношении к алкоголю

Рекордсмен России в беге на 400 м с/б Фёдор Иванов рассказал, как относится к алкоголю в своей жизни.

— Как умещаешь алкоголь в свой график во время подготовки и в течение сезона?

— Не пью алкоголь в целом, даже во время подготовительного сезона. Даже в его сторону не смотрю, — написал Иванов в социальных сетях.

Иванову 23 года, он четырёхкратный чемпион России в беге на 400 метров с барьерами. На чемпионате России — 2025 он показал результат 47,94. Второе место занял Владимир Лысенко с результатом 48,64, третье — Данил Ефимов (49,42). Предыдущий рекорд принадлежал Денису Кудрявцеву, который он установил на чемпионате мира 2015 года в Пекине (48,05). За рекорд на первенстве страны спортсмен дополнительно получит 300 тыс. рублей.