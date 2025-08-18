Мария Кочанова: Баршим не стал бы делить олимпийское золото с условным Иваном Уховым

Двукратная чемпионка России в прыжках в высоту Мария Кочанова поделилась мнением о том, почему катарский прыгун в высоту Мутаз Баршим разделил свою золотую медаль Олимпиады-2020 в Токио с итальянцем Джанмарко Тамбери, отметив, что в таких историях многое зависит от личного отношения спортсменов друг к другу.

– Главный момент карьеры Баршима – разделённое с итальянцем Джанмарко Тамбери золото Токио. Как вы отнеслись к этому моменту?

– Очень сложно сказать. С одной стороны, две золотые медали – это безумно круто в плане каких-то плюшек по жизни и тебе, и другому человеку, наверное, они того стоят. Но, с другой стороны, всю жизнь нас учат, что олимпийский чемпион только один, не бывает двоих. И мы так и не узнали, кто был в моменте из них лучше, сильнее.

Но и Мутаза я поняла, потому что они с Джанмарко друзья. Мне кажется, это первоочерёдное. Ты не будешь с кем попало делить олимпийское золото. Не думаю, что он был стал его делить с условным Ваней Уховым, потому что они друг другу никто, не знакомы, впервые друг друга видят. А когда вы близкие друзья, поддерживаете друг друга везде, у вас сложная история, когда здесь присутствуют сильные человеческие чувства, всё это приобретает совершенно другой окрас.

– Вы бы поделили олимпийское золото с Еленой Куличенко?

– Наверное, это было бы красиво. Сложный вопрос, ты не понимаешь до конца, что будет, это же не только от тебя зависит. Всё становится понятно в моменте, — сказала Кочанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.