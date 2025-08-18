«Из инсайдов — не ем хлеб вообще. Про сладкое не забываю». Фёдор Иванов — о своём питании

Рекордсмен России в беге на 400 м с/б Фёдор Иванов рассказал, как выглядит день его питания и какие продукты он не употребляет.

— Расскажи побольше про питание. На что больше уклон?

— В целом так выглядит день моего питания. Утро: каша овсяная и несколько сырников либо яйца с сосисками, овощи. Обед: гречка/макароны/рис и к ним индейка/говядина, также огурцы/помидоры (всё это в разных вариациях). Ужин: в целом то же самое, что и в обед, но, бывает, могу скушать пиццу или, наоборот, что-то лёгкое из разряда салатика. Конечно, ем ещё фрукты и всё в этом духе. Из инсайдов — не ем хлеб вообще. Супы также ем периодически и про сладкое не забываю, — написал Иванов в социальных сетях.