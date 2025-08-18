13 участников соревнований ГТО в Чебоксарах госпитализировали с отравлением

Пресс-служба министерства здравоохранения Республики Чувашия сообщила об отравлении 13 участников Всероссийских соревнований ГТО в Чувашии. Сегодня, 18 августа, к медикам с признаками острой кишечной инфекции обратились 10 несовершеннолетних и трое взрослых участников соревнований. Вероятной причиной недомогания стал завтрак, который подали в одной из гостиниц в Чебоксарах.

«Все пациенты – в средней степени тяжести. Они находятся под наблюдением врачей, получают квалифицированную медицинскую помощь в стационарных условиях. Угрозы для их жизни нет. Ситуация находится на особом контроле у вице-премьера правительства Чувашии Владимира Степанова. Ведётся расследование обстоятельств инцидента уполномоченными структурами», – говорится в заявлении министерства.