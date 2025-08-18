Скидки
В США тренера по гимнастике приговорили к 10 годам тюрьмы

В США тренера по гимнастике приговорили к 10 годам тюрьмы
Комментарии

Американский тренер по гимнастике 35-летний Адам Ричард Джейкобс был приговорён к 10 годам тюремного заключения за преступления, связанные с эксплуатацией детей. Об этом стало известно из пресс-релиза окружной федеральной прокуратуры штата Юта.

Джейкобс признался в использовании скрытой камеры для съёмки несовершеннолетних спортсменов в номерах отелей и ванных комнатах. В ходе обыска у него было обнаружено порядка 120 видеозаписей с детьми. Он также признал себя виновным в перевозке несовершеннолетнего с целью совершения противоправных действий сексуального характера.

В дополнение к сроку тюремного заключения судья окружного суда США приговорил Джейкобса к пожизненному нахождению под надзором.

