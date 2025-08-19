Скидки
Российская альпинистка неделю не может выбраться из гор Тянь-Шаня, там она сломала ногу

Комментарии

Российская альпинистка Наталья Наговицына на протяжении недели не может выбраться из горной системы Тянь-Шана. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

12 августа на высоте 7000 м Наговицына сломала ногу. Один из напарников по интернациональной команде оказал ей первую помощь и отправился за спасателями. Попытку эвакуировать россиянку совершили два иностранца, но неудачно. Её укутали в спальный мешок и оставили на горе.

В воскресенье к месту нахождения Наговицыной прилетела группа спасателей на вертолёте, но судно попало в зону турбулентности и совершило жёсткую посадку. Сообщается, что Наталью было видно на дроне: она жива, лежит в разорванной палатке.

