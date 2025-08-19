Колесников — о наставлениях отца: надо быть как Майкл Фелпс и круче. Это въелось в голову

Двукратный чемпион мира, двукратный призёр Олимпийских игр по плаванию Климент Колесников рассказал, что отец мотивировал его стать более сильным пловцом, чем легендарный американец 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс.

«В плавании кумиров не было. Были просто, наверное, наставления постоянные от папы: Майкл Фелпс, Майкл Фелпс. Надо быть как Майкл Фелпс и круче. Вот такие были наставления. И это въелось в голову. И по этой причине я, наверное, не создавал себе потом кумиров и каких-либо личностей не подпускал так близко», — сказал Колесников в подкасте олимпийской чемпионки по теннису Елены Весниной на канале BB Tennis.