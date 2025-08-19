Скидки
«Не так плохо было, наверное». Климент Колесников ответил на вопрос о насилии в плавании

Двукратный чемпион мира, двукратный призёр Олимпийских игр по плаванию Климент Колесников высказался о проблеме насилия в своём виде спорта.

— А насилие в бассейне ты когда-нибудь встречал?
— Нет. Нет. Никакого насилия. Нет насилия.

— Психологическое бывает насилие.
— Ну, издевательство в плане такого, да, тренировочного процесса. Когда там наказание надо выдать. И поплыл тысячу батом [баттерфляем]… Такое, да, есть. Не знаю, может быть, просто дело в возрасте: в то время ты такой думаешь, что всё, я сейчас пойду вообще в туалет и не ищите меня. Ну, условно, когда там прям супер тяжело. А сейчас с возрастом уже смотришь на это всё, да и не так это всё и плохо было, наверное, — сказал Колесников в подкасте олимпийской чемпионки по теннису Елены Весниной на канале BB Tennis.

