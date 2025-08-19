Украинская легкоатлетка Бех-Романчук дисквалифицирована на четыре года за тестостерон

Чемпионка Европы в тройном прыжке украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук отстранена от соревнований на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU).

В допинг-пробе Бех-Романчук 13 мая было обнаружено запрещённое вещество (тестостерон). Четырёхлетняя дисквалификация отсчитывается от этой даты. Проба был сдана 7 декабря 2024 года. С этой даты все результаты украинки аннулируются.

Бех-Романчук — вице-чемпионка мира в прыжках в длину (2019 год) и в тройном прыжке (2023), а также серебряная медалистка чемпионата Европы в прыжках в длину (2018).