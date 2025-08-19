Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сборная России по плаванию с мировым рекордом выиграла золото в эстафете на юниорском ЧМ

Сборная России по плаванию с мировым рекордом выиграла золото в эстафете на юниорском ЧМ
Комментарии

Российские пловцы завоевали золотые награды в эстафете 4х100 м вольным стилем в рамках юниорского чемпионата мира — 2025, который проходит в Румынии.

В составе сборной России плыли Михаил Щербаков, Роман Жидков, Егор Прошин, Георгий Злотников. Они преодолели дистанцию за 3.15,38. Спортсмены установили новый мировой рекорд среди юниоров. Второе место заняли пловцы из Италии (3.16.03), тройку призёров замкнули американцы (3.17,06).

На дистанции 400 м вольным стилем два пловца из России также завоевали награды. Победу одержал Григорий Вековищев, показавший время 3.46,64. Серебряная награда у Егора Бабинича (3.47,57).

Материалы по теме
Украинская легкоатлетка Бех-Романчук дисквалифицирована на четыре года за тестостерон
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android