Главная Другие Новости

Климент Колесников: Олимпиада переоценена уже давно

Двукратный чемпион мира, двукратный призёр Олимпийских игр по плаванию Климент Колесников высказал своё мнение к Олимпиаде.

— Олимпиада для тебя важнейший старт?
— Ну, наверное, из-за того, что я на неё уже съездил, это странно будет звучать. И до Олимпиады я очень хотел попасть на неё и думал, что это важнейший мой старт, но, как по итогу оказалось, — нет. То есть сейчас я могу сказать, что нет, не важнейший старт. Для меня. Он в целом важнейший старт для страны, для всего мира, но, по моему мнению, Олимпиада, в принципе, переоценена уже давно, — сказал Колесников в подкасте олимпийской чемпионки по теннису Елены Весниной на канале BB Tennis.

