Спасатели не уверены, жива ли российская альпинистка, которая застряла в горах Тянь-Шаня

Спасатели не уверены, жива ли российская альпинистка, которая застряла в горах Тянь-Шаня
Участники операции по спасению в горах Тянь-Шаня российской альпинистки Натальи Наговицыной не уверены, жива ли она. Об этом рассказал председатель комиссии по классическому альпинизму «Федерации альпинизма России» Александр Яковенко.

«Спасатели не могут до неё добраться. Там непогода, связи с ней нет. Неизвестно, жива она или нет. Спасательные работы там идут постоянно, именно из-за непогоды они пока не могут до неё добраться», — приводит слова Яковенко «РИА Новости Спорт».

12 августа на высоте 7000 м Наговицына сломала ногу. Один из напарников по интернациональной команде оказал ей первую помощь и отправился за спасателями. Попытку эвакуировать россиянку совершили два иностранца, но неудачно. Её укутали в спальный мешок и оставили на горе.

