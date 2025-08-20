Скидки
Климент Колесников назвал своего любимого игрока из баксетбола

Семикратный чемпион мира, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских Игр российский пловец Климент Колесников ответил на вопрос о своих кумирах.

— Ты говорил в интервью, что у тебя не было никогда кумиров.
— Да, правильно.

— В плавании?
— Да.

— А в других видах спорта?
— Были, наверное, просто интересующие меня личности. Ну вот из баскетбола – у меня любимый игрок Кайри Ирвинг. У меня как-то вот любовь именно к тому, как он это делает всё. Круто. Вот это мне нравится.

— Эпатажно?
— Да. Легко, как ему это всё даётся со стороны, — рассказал Колесников в выпуске подкаста «Весна зовёт!».

33-летний разыгрывающий защитник Кайри Ирвинг с 2023 года выступает за «Даллас Маверикс», ранее баскетболист играл в НБА за «Бруклин Нетс», «Бостон Селтикс» и «Кливленд Кавальерс». За свою карьеру становился чемпионом НБА, MVP Матча всех звёзд НБА и MVP чемпионата мира в составе сборной США.

Видео: Ирвинг тренирует штрафные броски после командной тренировки

