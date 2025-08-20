Климент Колесников рассказал о пловцах, которые ему нравятся

Семикратный чемпион мира, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр российский пловец Климент Колесников ответил на вопрос о своих кумирах среди спортсменов, также занимающихся плаванием.

«Были классные пловцы. Просто классные пловцы, которые мне нравятся, да. Но конкретно как кумир, как я себе представляю, что ты прям фанат, — у меня такого не было. Вятчанин, наш спиннист. Очень хотел бы с ним познакомиться, но не успел, потому что буквально на годик опоздал, не отобрался никуда. Вятчанин.

Если из зарубежных пловцов, то это, наверное, Бидерманн. Пол Бидерманн. И в последнее время я очень много обсуждал с ребятами. Японский пловец на 200 м на спине, уже возрастной, Ириэ Рёсуке. Он очень просто много проплавал. И суть в том, как его вода сама по себе принимает, ну, он ничего… Он очень слабый сам по себе. Такой прям тоненький. А плыл он, выигрывал чемпионаты мира и так далее. И так много ребят разных есть», — рассказал Колесников в выпуске подкаста «Весна зовёт!».

41-летний российский экс-пловец Аркадий Вятчанин, выступавший в плавании на спине, завоевал две бронзовые медали Олимпийских игр, семь раз выигрывал чемпионат Европы, установил три мировых и 12 континентальных рекордов.

Видео: Самые яркие победы российского плавания на Олимпиадах