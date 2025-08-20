Скидки
«Голову просто взял бы свою». Климент Колесников собрал идеального пловца

Семикратный чемпион мира, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр российский пловец Климент Колесников рассказал, какие качества у каких спортсменов взял бы, чтобы собрать гипотетического идеального пловца.

— Я бы взял менталити Майкла Фелпса. Выносливость именно как спортсмена взял бы, наверное, у Давида Поповича. Старт… Вот именно старт, как первый проныр, ноги чтобы сильные были, я бы взял, наверное, у Калеба Дрессела. И свою голову просто бы взял. Ну, в плане размышлений.

— Как ты тактически ведёшь заплыв?
— Да, да. Ну, в целом, вот, подход ко всему этому. Потому что мне нравится, как вот у меня это всё происходит без нервяка лишнего, — сказал Колесников в выпуске подкаста «Весна зовёт!».

25-летний Климент Колесников, специализирующийся в плавании на спине и вольным стилем, за свою карьеру шесть раз выигрывал чемпионат Европы и 13 раз — чемпионат Европы на короткой воде.

