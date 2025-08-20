Украинская легкоатлетка отказалась признавать вину в деле об употреблении допинга

Украинская легкоатлетка чемпионка Европы в тройном прыжке Марина Бех-Романчук высказалась по поводу отстранения из-за употребления допинга. В пробе спортсменки от 13 мая был обнаружен тестостерон. Её дисквалифицировали на четыре года.

«Я всю свою жизнь посвятила спорту и честной борьбе. Этот путь был непростым, но я всегда оставалась верной своим ценностям и доказала, что честный спорт возможен. В моей карьере не было ни одного старта, результат которого можно было бы поставить под сомнение, и я горжусь этим.

Сегодня мне приходится делать трудный выбор. Я больше не могу бороться на два фронта — за свою честность перед Athletics Integrity Unit (AIU) и за будущее в личной жизни. Это очень изматывает, прежде всего эмоционально, и влияет на моё здоровье. Иногда важно остановиться и правильно расставить приоритеты. Поэтому я решила сделать паузу, чтобы сосредоточиться на своей семье и здоровье.

Вскоре будет опубликовано решение AIU, с которым я категорически не согласна. Я отказалась подписывать любые документы, которые требовали признания моей вины, потому что честность для меня важна, как и моя человечность и достоинство. Мне больно от того, что к моему делу отнеслись халатно и не провели необходимое расследование. Понимаю, что это вызывает много вопросов, и поэтому уже скоро я дам большое интервью, в котором откровенно расскажу обо всём. А пока прошу о понимании, сохранении приватности и поддержке для себя и своей семьи. Спасибо, что остаётесь рядом и разделяете мои ценности», — написала Бех-Романчук в социальных сетях.