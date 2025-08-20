Колесников: пловцы сбривают не только волосы, но и верхний слой кожи, бритвой скоблим

Семикратный чемпион мира, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр российский пловец Климент Колесников рассказал, какими нюансами бритьё у пловцов отличается от бритья у людей, не имеющих отношения к водным видам спорта.

«Вообще, очень интересно. Я бы с удовольствием сел с ребятами: и с нашими, и с иностранцами — и обсудил бы этот вопрос, потому что до конца непонятно, кто как это делает. Мы, значит, бреемся. Бреем мы не только волосы, но и верхний слой кожи, эпителий. Если у тебя достаточное количество волос, то это сопротивление в воде создаёт. Поэтому ты их сбриваешь.

А ребята, у которых, допустим, по минимуму волос, они сбривают как раз таки, как мы потом, верхний слой кожи, эпителий. То есть ты садишься и после того, как все волосы убрал, на сухую кожу бритвой начинаешь просто скоблить. Скоблишься, и вот так всё тело скоблишь – руки, ноги. Либо обычной бритвой, либо опасной бритвой, которая лезвие. Соскабливаешь. Да, да, соскабливаешь прямо. Во-первых, чтобы было наименьшее сопротивление с водой. Во-вторых, от этого другие ощущения от соприкосновения с водой. И чисто вот как-то интуитивно оно получается, что ты в воде начинаешь чувствовать себя лучше, чем до этого.

Просто вопрос в чём? Кто-то бреется, например, как я, я бреюсь сразу. Ну то есть вот я без воды, без пены, без всего сразу бреюсь. Есть ребята, которые идут в душ и прямо полностью так напениваются, как снежный человек, и под водой спокойно всё сбривают. Есть ребята, которым этого хватает, а есть те, которые после этого потом ещё и насухую подбривают. Есть ребята, которые, например, бреют всё, кроме рук, потому что им не нравится, например, как чувствуют себя руки в воде с волосами.

Так вот, по сути, во время тренировок волосы – это дополнительная нагрузка. И ты как бы на соревнованиях себе такое облегчение устраиваешь. Это всё равно что ты тренируешься с грузиками, волосяными грузиками. А потом сбриваешь их, и на соревнованиях как бы ещё улучшаешь время», — рассказал Колесников в выпуске подкаста «Весна зовёт!».

