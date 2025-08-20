«Это было действительно жёстко». Колесников рассказал о контроле со стороны отца в детстве

Семикратный чемпион мира, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр российский пловец Климент Колесников рассказал о своих взаимоотношениях с отцом.

— Твой отец получил высшее профильное образование для того, чтобы, как ты сам признавался, подсказывать твоему тренеру. Он это, как ты думаешь, почему сделал? Для того, чтобы больше контролировать тренировочный процесс или чтобы не терять авторитет?

— Нет, он это сделал просто ради меня, и всё. Просто, чтобы помогать.

— Он даже разработал режим питания?

— Да. Он всё разработал. Он полностью мной занимался в юном возрасте.

— А тебе не надоедало столько времени проводить с отцом именно в плане такого тотального контроля с достаточно раннего возраста?

— Я не придавал этому какого-то такого значения по той причине, что ты живёшь, у тебя каждый день… Ну, ты привык к этому.

— Ребёнок привыкает.

— Сейчас, да, понятное дело, со стороны смотришь на это, и я в голове понимаю, что это было действительно жёстко. Ну, то есть были моменты, которые прям…

— Например, что ты можешь вспомнить из такого?

— Не будем об этом.

— Как вы смогли с отцом пройти через всё это и сохранить хорошие отношения?

— Сейчас я смотрю на это всё как что это было жёстко, но, с другой стороны, спасибо, получается, за всё это. Потому что со временем нет какой-то обиды, ничего за это, потому что без этого я бы не был сейчас тем, кто я есть. Тем более, что, да, столько времени он, получается, тратил на меня, — рассказал Колесников в выпуске подкаста «Весна зовёт!».

