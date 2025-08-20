Климент Колесников рассказал, какие наставления в детстве давал ему отец

Семикратный чемпион мира, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр российский пловец Климент Колесников ответил на вопросы о том, какие наставления давал ему отец в детстве и как они повлияли на него в дальнейшем.

— Сцепи зубы, терпи, и всё. Классика. Очень хорошо работает. Нет слова «не могу», есть слово «не хочу». И это сыграло большую роль на самом деле, потому что в связи с этим у меня отсутствует вообще, в принципе, нервотрёпка любая, абсолютно, по жизни. Стрессоустойчивость у меня, не знаю… ну, я ещё не встречал людей, похожих на себя, с такой стрессоустойчивостью. Когда тут уже просто она переходит в какой-то пофигизм, можно сказать.

— Ты думаешь, что это из-за детства?

— Я думаю, что это из-за наставлений этих и суровых таких подготовок именно психологически, потому что плюс ещё соревнования, когда от тебя условно ждут чего-то и ты вроде как хочешь что-то показать, но у тебя не получается. И, ну, естественно, тебе как чемпиону делают втык, что, мол, это такое? Не хочешь плавать? И на фоне всего этого ты просто себе блок ставишь в голове, — рассказал Колесников в выпуске подкаста «Весна зовёт!».

Материалы по теме «Это было действительно жёстко». Колесников рассказал о контроле со стороны отца в детстве

Видео: Отец жестоко тренирует 8-летнюю фигуристку