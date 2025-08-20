Российский велогонщик Роман Ермаков примет участие в «Вуэльте Испании» — 2025

️Велогонщик из России Роман Ермаков примет участие в многодневке «Вуэльта Испании» — 2025. Он выступает за Bahrain Victorious. Состав на соревнования опубликовала пресс-служба команды на официальном сайте. Гранд-тур пройдёт с 23 августа по 14 сентября.

Ермакову 20 лет, он родился в Выборге. Он проводит первый сезон в Мировом туре и выступит на первом Гранд-туре в своей карьере. В 2022 году Ермаков выиграл юниорскую гонку Обэль — Тимистер — Ставло, став вторым россиянином, которому это удалось.

Ранее стало известно об отсутствии на соревнованиях Тадея Погачара, который восстанавливается после победы на соревнованиях во Франции. UAE Team Emirates подчеркнула, что решение об отдыхе было принято для оптимальной подготовки к завершающей части сезона и предстоящему чемпионату мира.