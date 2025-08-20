Скидки
Томасу Баху вручили государственную награду Венгрии

Томас Бах
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о том, что экс-президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху вручили одну из государственных венгерских наград. Он отметил роль Баха в сохранении спорта без политики.

«Сегодня в Сандорском дворце в Будапеште мы вручили Большой крест Венгерского ордена за заслуги господину Томасу Баху, бывшему президенту Международного олимпийского комитета. Мы чтим его приверженность сохранению спорта вне политики, защите олимпийского духа и поддержке ценностей честной конкуренции. Желаем ему дальнейших успехов во всех его начинаниях!» — написал Орбан в социальных сетях.

Весной 2025 года новым президентом МОК была избрана Кирсти Ковентри.

