Британский велогонщик снялся с «Вуэльты Испании» из-за вируса Эпштейна-Барра

22-летний британский велогонщик Макс Пул (Team Picnic PostNL) отказался от участия в престижной многодневке «Вуэльта Испании» — 2025. Врачи диагностировали у спортсмена вирус Эпштейна-Барра. Об этом сообщила пресс-служба команды спортсмена на своём официальном сайте.

Вирус Эпштейна-Барра вызывает инфекционный мононуклеоз и является одним из вирусов герпесной группы.

«Последние несколько недель были трудными, потому что было сложно понять, что происходит. Я благодарен команде за поддержку в этот период. Сейчас я рад, что наконец-то понял суть проблемы, потому что это позволяет мне сосредоточиться на восстановлении и приведении здоровья в норму. Мне очень жаль пропустить «Вуэльту». Желаю команде удачи в гонке», — приводит слова Пула пресс-служба команды.

Гранд-тур пройдёт с 23 августа по 14 сентября.