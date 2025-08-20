Скидки
Главная Другие Новости

В Москве впервые проходит Кубок сильнейших спортсменов по художественной гимнастике

С 20 по 22 августа во Дворце гимнастики Ирины Винер проходят первые международные соревнования «Кубок сильнейших спортсменов» по художественной гимнастике.

На протяжении трёх соревновательных дней сильнейшие гимнастки России и Беларуси будут бороться за медали в индивидуальной программе и групповых упражнениях — как в личном, так и в командном зачёте. В турнире принимают участие по 10 сениорок (от 2009 года и старше) и 10 юниорок (2010–2011 годов рождения), а также по три группы сениорок и юниорок от каждой страны, сообщает пресс-служба Федеральной дирекции спортмероприятий.

Cегодня, 20 августа, состоялась церемония открытия, в которой приняли участие Дина и Арина Аверины, а также квалификация в многоборье. 21 августа на ковре определятся сильнейшие в многоборье, а также финалистки, которым предстоит сразиться за главные титулы Кубка. В заключительный день будут разыграны медали во всех отдельных видах программы. На помост выйдут по четыре гимнастки от каждой страны в каждой дисциплине. Будут определены обладательницы более 100 медалей, а также названа сильнейшая команда турнира. В командный зачёт войдут результаты пяти лучших юниорок и пяти лучших сениорок, а также выступления по одной группе от каждой категории.

22 августа также планируется установление мирового рекорда и рекорда России по самому массовому исполнению гимнастического элемента с лентами в честь Дня государственного флага России.

