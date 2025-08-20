Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

На 80-м году жизни скончался почётный вице-президент ОКР Виктор Хоточкин

На 80-м году жизни скончался почётный вице-президент ОКР Виктор Хоточкин
Виктор Хоточкин
Комментарии

В Москве на 80-м году жизни умер почётный вице-президент Олимпийского комитета России Виктор Хоточкин. Об этом сообщила пресс-служба ОКР.

Виктор Хоточкин в 1970-х годах работал в аппарате Спорткомитета СССР и занимался организацией хоккейной Суперсерии-1972. Затем стал ответственным секретарём Национального олимпийского комитета СССР. В начале 2000-х Хоточкин стал вице-президентом ОКР. Он также был заместителем министра по физической культуре, спорту и туризму России, олимпийским атташе в Лондоне-2012, а также председателем Комитета по развитию спорта Совета Европы.

Также Виктора Хоточкина наградили медалью Пьера де Кубертена за вклад в развитие международного олимпийского движения.

Материалы по теме
В России пройдёт «Спортивный диктант». Что это и как в нём участвовать?
В России пройдёт «Спортивный диктант». Что это и как в нём участвовать?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android