Олимпийская чемпионка Сифан Хассан не выступит на ЧМ-2025 — Eurosport Netherlands

Трёхкратная олимпийская чемпионка легкоатлетка Сифан Хассан впервые за 12 лет не примет участия в чемпионате мира по лёгкой атлетике, сообщает Eurosport Netherlands.

По сообщению источника, Хассан решила сконцентрировать своё внимание на Сиднейском марафоне, который пройдёт 31 августа. Именно близкое расположение даты проведения марафона и соревнований на чемпионате мира — 2025 по лёгкой атлетике в японском Токио стало одним из решающих факторов в выборе приоритетного старта для спортсменки.

32-летняя Хассан является двукратной чемпионкой мира. Она дважды становилась обладательницей золотых медалей на ЧМ-2019 в Дохе (10 000 м и 1500 м). Также в активе легкоатлетки есть одна серебряная и три бронзовые медали чемпионатов мира.