«Это была шутка». Министр спорта Татарстана отреагировал на критику Губерниева

Глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов ответил на вопрос о работе спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.

— Дмитрий Губерниев запомнился странными заявлениями по ходу чемпионата России по лыжным гонкам в Казани. Вас, в частности, искал. Сейчас, на чемпионате по лёгкой атлетике, он ведёт себя гораздо скромнее и хвалит Казань. Как оцениваете его нынешнюю работу?

— Он журналист, у него может быть своё мнение по любым вопросам. Я тут не могу как-то комментировать. А то, что он меня искал, — это была шутка. Мы виделись в Мирном, обнялись, поздоровались, мы знакомы с ним хорошо. Флаг вместе возили по всей стране, поэтому с Дмитрием у нас правда очень долгие отношения. И на чемпионате по лёгкой атлетике он очень достойно отработал на открытии. На максималках вёл репортаж, комментировал, работал в студии, на поле.

Уверен, что его слова насчёт Казани совершенно искренние, и он видит, как мы старались организовать на высоком уровне чемпионат России по лёгкой атлетике в Казани. Тем более что есть ему с чем сравнивать, он много где бывал, в том числе за рубежом. Он согласен, что Казань провела соревнования на мировом уровне, — приводит слова Леонова Татар-Информ.

В марте этого года во время чемпионата России по лыжным гонкам в Казани Губерниев сравнил, как его встречают в Башкортостане и в Татарстане: «В Татарстане приезжаешь на мероприятие, и никто не звонит вообще. В Башкортостане другая ситуация — мы вас ждём, приглашаем. В Татарстане так все немножко замерли. И Владимир Леонов где-то там ходит и боится подойти. Володя, привет! Где же ты, родной наш? Родной наш министр спорта Татарстана. Ау, Володя».