Глава Минспорта Татарстана: Казань — самый готовый к Олимпийским играм город России

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказался о перспективах проведения Олимпийских игр в Казани.

— Говоря об инфраструктуре, не раз уже отмечалось, что в Казани она позволяет проводить как минимум летние Олимпийские игры практически без вложений. Это остаётся в долгоиграющих планах?

— Думаю, что это пока остаётся в мечтах. Будем реалистами. В своё время, я хочу напомнить, мы вели переговоры — была идея подать заявку на юношеские Олимпийские игры. Что касается ОИ, то это достаточно большая конкуренция. Не только инфраструктура решает в этом вопросе. А с точки зрения спортивных сооружений в городе, конечно, сегодня именно Казань — самый готовый к Олимпийским играм город России.

Вопросов нет, очень активно развиваются Москва, Петербург, Екатеринбург и традиционно Сочи. И Краснодарский край в целом. В принципе, сейчас много чего строится в стране. Но в Казани уже всё готово. Плюс мы очень сильно обновились в прошлом году в рамках саммита и Игр стран БРИКС. Практически все объекты привели в порядок.

Причём наши объекты полностью соответствуют международным стандартам. Когда мы проводили Игры БРИКС, то всё сделали по канонам международных федераций. То есть всё оборудование, которое там установлено, весь инвентарь, это всё согласно регламенту федерации по тому или иному виду спорта. Наверное, единственное, чего нам не хватает, я всегда это говорил, — это велотрека. Но это огромный инфраструктурный проект, который будет стоить очень дорого, и пока мы просто о нём не заикаемся, — приводит слова Леонова «Татар-информ».