«Вуэльта Испании» — 2025: дата и время начала веломногодневки, где смотреть трансляцию

В субботу, 23 августа, начнётся 80-й выпуск шоссейной многодневной велогонки «Вуэльта Испании», которая продлится до 14 сентября. Старт соревнования примет Венария-Реале (провинция Турин, Италия). Веломногодневка финиширует в Мадриде.

Права на трансляцию веломногодневки «Вуэльта Испании» — 2025 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Общая протяжённость маршрута составит 3138 километров и включит в себя 21 этап. Среди этих этапов три пройдут на пересечённой местности с финишем в гору, четыре этапа состоятся на равнине, один этап — на равнине с финишем в гору, шесть холмистых этапов, пять этапов в горах. Также пройдёт одна индивидуальная гонка на время и одна командная гонка на время. Веломногодневка предусматривает два дня отдыха.

Победителем велогонки «Вуэльта Испании» в 2024 году стал словенец Примож Роглич.

