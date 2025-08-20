Скидки
Михаил Щербаков выиграл золото юниорского ЧМ по плаванию, у россиян ещё три медали

Михаил Щербаков выиграл золото юниорского ЧМ по плаванию, у россиян ещё три медали
Российский пловец Михаил Щербаков завоевал золотую награду на дистанции 200 м комплексным плаванием в рамках юниорского чемпионата мира — 2025, который проходит в Румынии. Он показал результат 1.57,25.

Помимо Щербакова в среду, 20 августа, награды взяли ещё три представителя российского плавания. Георгий Яковлев стал серебряным призёром заплыва 100 м на спине, Серафима Фокина также выиграла серебро на 200 м баттерфляем. Ралина Гилязова заняла третье место на дистанции 50 м брассом.

Ранее российские пловцы завоевали золотые награды в эстафете 4х100 м вольным стилем на юниорском ЧМ, установив новый мировой рекорд.


