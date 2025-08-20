Спасение альпинистки Наговицыной из гор Тянь-Шана практически невозможно

Российская альпинистка Наталья Наговицына вряд ли будет спасена из горной системы Тянь-Шана. Такое мнение высказал вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.

«Спасти будет практически невозможно. Там трёхкилометровый гребень. И нужно не меньше 30 человек, чтобы, находясь в такой ситуации, спасти оттуда человека.

Я могу сказать, что она была не подготовлена к такому маршруту, это позиция нашей федерации. Только после тщательной подготовки можно идти на такой тяжёлый маршрут. Но сейчас ситуация такая, что помочь практически невозможно. Вертолёты туда также подобраться не могут из-за разреженности воздуха», — приводит слова Пятницина ТАСС.