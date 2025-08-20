Два альпиниста из Перми погибли в горах Кабардино-Балкарии

Два альпиниста из Перми погибли во время восхождения в ущелье Адыл-су в Кабардино-Балкарии на высоте около 3700 м. Планируется эвакуация их тел. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«В верховьях ущелья Адыл-су, пик Виа-тау сорвались два альпиниста из Перми и получили травмы, несовместимые с жизнью», — приводит слова представителя МЧС ТАСС.

На место выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Рассматривается вероятность привлечения авиации для эвакуации тел.

