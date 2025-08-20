Скидки
Магучих не взяла ни одной высоты на этапе Бриллиантовой лиги и снялась с соревнований

Олимпийская чемпионка 2024 года, чемпионка мира в прыжках в высоту украинская легкоатлетка Ярослава Магучих неудачно выступила на этапе Бриллиантовой лиги в швейцарской Лозанне.

Магучих не смогла с первого раза преодолеть планку на высоте 1,86 м. Вторую попытку она решила перенести на планку 1,91 м. Эта высота ей тоже не покорилась, после чего снялась с соревнований, не выполнив третью попытку.

Это худший результат Магучих с 2019 года, когда на этапе в норвежском Осло ей также не покорилась ни одна высота. Напомним, украинка является действующей рекордсменкой мира в прыжках в высоту — 2,10 метра.

