Результаты 13-го этапа Бриллиантовой лиги — 2025 в Лозанне
C 19 по 20 августа в швейцарской Лозанне состоялся 13-й этап Бриллиантовой лиги — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Женщины

100 м с/б
1. Надин Виссер (Нидерланды) — 12,45
2. Масаи Расселл (США) — 12,53
3. Дитаджи Камбунджи (Швейцария) — 12,54

200 м
1. Бриттани Браун (США) — 22,23
2. Фавур Офили (Нигерия) — 22,31
3. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) — 22,37

400 м
1. Хенриетте Йегер (Норвегия) — 50,09
2. Лике Клавер (Нидерланды) — 50,17
3. Изабелла Уиттакер (США) — 50,63

800 м
1. Кили Ходжкинсон (Великобритания) — 1.55,69
2. Одри Верро (Швейцария) — 1.57,34
3. Джорджия Хантер Белл (Великобритания) — 1.57,55

3000 м с/п
1. Дорис Лемнголе (Кения) — 9.16,36
2. Сембо Алмаю (Эфиопия) — 9.20,39
3. Оливия Маркезич (США) — 9.20,73

Прыжки в высоту
1-3. Кристина Хонзель (Германия) — 1,91
1-3. Никола Олислагерс (Австралия) — 1,91
1-3. Мария Жодзик (Польша) — 1,91

Метание копья
1. Адриана Вилагош (Сербия) — 63,02
2. Йо-Ане ван Дайк (ЮАР) — 58,89
3. Элина Дженго (Греция) — 58,82

Мужчины

100 м
1. Облик Севилл (Ямайка) — 9,87
2. Ноа Лайлз (США) — 10,02
3. Аким Блейк (Ямайка) — 10,02

110 м с/б
1. Корделл Тинч (США) — 12,98
2. Джамал Бритт (США) — 13,13
3. Трей Каннингем (США) — 13,19

800 м
1. Джош Хоуи (США) — 1.42,82
2. Эммануэл Ваньони (Кения) — 1.43,29
3. Мохамед Аттауи (Испания) — 1.43,38

5000 м
1. Исаак Кимели (Бельгия) — 13.07,67
2. Грант Фишер (США) — 13.08,51
3. Эдуардо Эррера (Мексика) — 13.09,50

Прыжки в длину
1. Анвар Анваров (Узбекистан) — 7,84
2. Симон Эхаммер (Швейцария) — 7,72
3. Таджей Гейл (Ямайка) — 7,71

Толкание ядра
1. Джо Ковач (США) — 22,04
2. Леонардо Фаббри (Италия) — 21,77
3. Эдриан Пайпери (США) — 21,49

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

