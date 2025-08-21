Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты 13-го этапа Бриллиантовой лиги — 2025 в Лозанне

C 19 по 20 августа в швейцарской Лозанне состоялся 13-й этап Бриллиантовой лиги — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Женщины

100 м с/б

1. Надин Виссер (Нидерланды) — 12,45

2. Масаи Расселл (США) — 12,53

3. Дитаджи Камбунджи (Швейцария) — 12,54

200 м

1. Бриттани Браун (США) — 22,23

2. Фавур Офили (Нигерия) — 22,31

3. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) — 22,37

400 м

1. Хенриетте Йегер (Норвегия) — 50,09

2. Лике Клавер (Нидерланды) — 50,17

3. Изабелла Уиттакер (США) — 50,63

800 м

1. Кили Ходжкинсон (Великобритания) — 1.55,69

2. Одри Верро (Швейцария) — 1.57,34

3. Джорджия Хантер Белл (Великобритания) — 1.57,55

3000 м с/п

1. Дорис Лемнголе (Кения) — 9.16,36

2. Сембо Алмаю (Эфиопия) — 9.20,39

3. Оливия Маркезич (США) — 9.20,73

Прыжки в высоту

1-3. Кристина Хонзель (Германия) — 1,91

1-3. Никола Олислагерс (Австралия) — 1,91

1-3. Мария Жодзик (Польша) — 1,91

Метание копья

1. Адриана Вилагош (Сербия) — 63,02

2. Йо-Ане ван Дайк (ЮАР) — 58,89

3. Элина Дженго (Греция) — 58,82

Мужчины

100 м

1. Облик Севилл (Ямайка) — 9,87

2. Ноа Лайлз (США) — 10,02

3. Аким Блейк (Ямайка) — 10,02

110 м с/б

1. Корделл Тинч (США) — 12,98

2. Джамал Бритт (США) — 13,13

3. Трей Каннингем (США) — 13,19

800 м

1. Джош Хоуи (США) — 1.42,82

2. Эммануэл Ваньони (Кения) — 1.43,29

3. Мохамед Аттауи (Испания) — 1.43,38

5000 м

1. Исаак Кимели (Бельгия) — 13.07,67

2. Грант Фишер (США) — 13.08,51

3. Эдуардо Эррера (Мексика) — 13.09,50

Прыжки в длину

1. Анвар Анваров (Узбекистан) — 7,84

2. Симон Эхаммер (Швейцария) — 7,72

3. Таджей Гейл (Ямайка) — 7,71

Толкание ядра

1. Джо Ковач (США) — 22,04

2. Леонардо Фаббри (Италия) — 21,77

3. Эдриан Пайпери (США) — 21,49