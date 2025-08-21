Скидки
Гарри Каспаров* и Вишванатан Ананд сыграют выставочный матч в октябре

Гарри Каспаров* и Вишванатан Ананд сыграют выставочный матч в октябре
13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров* проведёт выставочный матч с 15-м чемпионом мира Вишванатаном Анандом из Индии. Встреча состоится с 7 по 11 октября в американском Сент-Луисе.

Гроссмейстеры сыграют 12 партий в шахматы Фишера с быстрым контролем. Призовой фонд встречи составит $ 160 тыс.

Гарри Каспаров и Вишванатан Ананд играли в матче за звание чемпиона мира в 1995 году, который проходил в Нью-Йорке (США). Поединок закончился со счётом 10,5:7,5 в пользу Каспарова.

*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

