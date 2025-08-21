Российские борцы завоевали два золота и стали вторыми в общем зачёте на ЧМ U20 в Болгарии

В Болгарии завершился чемпионат мира по вольной борьбе среди спортсменов не старше 20 лет. На счету российских борцов — две золотые, две серебряные и две бронзовые медали в 10 весовых категориях, сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

До 57 кг. 1. Магомед-Салях Оздамиров (Россия). 2. Сумит Малик (Индия). 3. Нурданат Айтанов (Казахстан) и Васиф Багхиров (Азербайджан).

До 61 кг. 1. Маркус Блэйз (США). 2. Ахора Хатери (Иран). 3. Магомедхан Магомедханов (Белоруссия) и Омар Айюб (Пуэрто-Рико). 5. Адлан Сайтиев (Россия).

До 65 кг. 1. Люк Станич (США). 2. Рейжи Учида (Япония). 3. Абдуллах Топрак (Турция) и Арман Мусикян (Армения). 5. Амаль Джандубаев (Россия).

До 70 кг. 1. Питер Дюк (США). 2. Александр Гайдарли (Молдавия). 3. Эбрахим Элахичоуран (Иран) и Нурлан Агазада (Азербайджан). 9. Ислам Кажаров (Россия).

До 74 кг. 1. Исмаил Ханиев (Россия). 2. Адилет Акылбеков (Кыргызстан). 3. Каната Ямагучи (Япония) и Досжан Куль Гайып (Казахстан).

До 79 кг. 1. Махди Юсефихаживар (Иран). 2. Вильям Хенкель (США). 3. Саид Сайдулов (Россия) и Давит Чечелашвили (Грузия).

До 86 кг. 1. Максвелл Макэнелли (США). 2. Бозигит Исламгереев (Россия). 3. Ахмет Яган (Турция) и Абольфазл Рахмани (Иран).

До 92 кг. 1. Шерзод Пойонов (Узбекистан). 2. Камиль Куруглиев (Казахстан). 3. Гаджимурад Гаджибатыров (Россия) и Коннор Мирасола (США).

До 97 кг. 1. Джастин Рэйдмачер (США). 2. Магомедгаджи Магомедов (Россия). 3. Самир Дурсунов (Казахстан) и Константине Петриашвили (Грузия).

До 125 кг. 1. Едиже Кассимбек (Казахстан). 2. Аболфазл Нежад (Иран). 3. Коул Мирасола (США) и Юсиф Дурсунов (Азербайджан). 7. Инал Гаглоев (Россия).

В общекомандном зачёте сборная России со 152 баллами заняла второе место. Первой стала команда США — 185 баллов, третье место со 112 баллами у сборной Казахстана.

