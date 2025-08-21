Скидки
14-летнего пловца по имени Леоннель Месси дисквалифицировали с заплыва на первенстве мира

14-летнего пловца по имени Леоннель Месси дисквалифицировали с заплыва на первенстве мира
14-летнего камерунского пловца Леоннеля Месси Нгуичи Кома дисквалифицировали с заплыва 50 м на спине из-за нарушения старта в рамках первенства мира среди юниоров, которое проходит в румынском городе Отопени.

В юниорском чемпионате мира по плаванию принимают участие девушки 14-17 лет и юноши 15-18 лет. Такой возраст у них должен быть на 31 декабря 2025 года.

Отметим, что в Отопени выступают несколько участников взрослого чемпионата мира — 2025, который две недели назад прошёл в Сингапуре. Это серебряный призёр чемпионата мира — 2025 в смешанной эстафете 4×100 м вольным стилем Милана Степанова, серебряный призёр юниорского чемпионата Европы — 2025 на 400 м вольным стилем Ксения Мишарина, чемпионка Европы среди юниоров — 2025 на 400 м и 800 м вольным стилем и бронзовый призёр турнира на 200 м вольным стилем Софья Дьякова.

