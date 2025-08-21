«Надеюсь, нас запомнят». Дарья Клепикова — о выступлении сборной России на ЧМ-2025

Российская пловчиха Дарья Клепикова поделилась эмоциями от выступления сборной России на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта.

– В мужской сборной у нас было достаточно ребят с опытом крупных международных стартов и с именем на мировой арене. Женская обновилась почти полностью. Теперь уже вписали себя в элиту мирового плавания?

– Надеюсь, нас запомнят. Мы старались показать себя. Приятно, что говорят сейчас о прогрессе женской команды, пусть и не хватает личных медалей, но мы выходим в финалы почти на всех дистанциях, у нас у всех огромный потенциал для роста, запас сил. Команда молодая, сильная, всё впереди!

По себе точно скажу, что мне приятны разговоры о моём прогрессе, когда напоминают, что я была в финале на двух престижных дистанциях, заняла там пятое место, выплыла баттерфляем из 57 секунд, кролем из 53, что это историческое достижение. Приятно это слышать, — сказала Клепикова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.