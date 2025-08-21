Российская пловчиха Клепикова: было обидно оставаться в шаге от медали

Российская пловчиха Дарья Клепикова высказалась о медальных заплывах на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта.

– Чисто теоретически, если бы вы отказались от одного из личных заплывов, удалось бы взять медаль на другой дистанции? Сбавить несколько сотых секунды?

– Кто теперь знает. Я и так плыла по личным рекордам, сложно сказать, можно ли было плыть быстрее. Трудно сказать, в плюс бы мне сыграл этот отдых или нет. Но я допускаю, что и в плюс. Если бы сначала, например, были 100 м кролем, а потом баттерфляй, я бы могла проплыть кроль быстрее и зайти в тройку. Шанс был. Но сейчас можно только гадать на этот счёт.

Мне хотелось побороться за медали. Я проплыла, меня все поздравляют, говорят, какой это нереальный результат, но всегда хочется большего. Все спортсмены – максималисты, нам всегда мало, и было обидно оставаться в шаге от медали. Зато есть дополнительная мотивация на следующий сезон, — сказала Клепикова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.