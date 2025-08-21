Чемпионка мира Дарья Клепикова: после возвращения из Сингапура было очень тяжело

Российская пловчиха Дарья Клепикова рассказала, как восстанавливается после чемпионата мира — 2025 по водным видам спорта, который прошёл в Сингапуре.

– Насколько долгим должен быть период восстановления после столь насыщенного чемпионата мира?

– Когда я только приехала домой, мне несколько дней было очень тяжело. Акклиматизация сказалась, я так соскучилась, мне всё было непривычно, что глаз был замылен. День-два даже температурила, искала баланс внутри себя. Много потратила сил, организм требовал отдыха. Весь август практически я живу в лайт-режиме, пока не плаваю, не тренируюсь, вернусь к работе только в конце месяца. Пока что полный отдых, ни о чём не думаю, восстанавливаюсь, сгоняю к друзьям развеяться.

– Вернулись к любимому фортепиано?

– Немного уже поиграла, но, честно, даже на пианино не хватает сил. Состояние было закрыться в комнате и ничего не делать. Но это бывает у меня недолго. Немного подзаряжаю батарейки и снова становлюсь активной, — сказала Клепикова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.