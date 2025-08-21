Дарья Клепикова: на ЧМ-2024 в Будапеште я боялась, не знала, как нас примут

Российская пловчиха Дарья Клепикова рассказала, как участие на чемпионате мира – 2024 по плаванию на короткой воде в Будапеште (Венгрия) помогло ей адаптироваться к выступлениям на международных стартах.

– Многие отмечают, что ЧМ в Будапеште помог адаптироваться к обстановке на международных стартах после долгой паузы. Вы с этим согласны?

– У меня остались очень разные впечатления от турниров в Сингапуре и в Будапеште. В Будапеште было куда более волнительно. И выход на старт, и сама дистанция. Волновалась насчёт соперниц. Сейчас было разве что лёгкое волнение, причём скорее мотивация – выступать вместе с такими сильными и опытными спортсменами, мировыми звёздами. Но мне уже не страшно, после Будапешта во мне гораздо больше уверенности в своих силах.

– Получается, в Венгрию ехали, не понимая своего места на мировой арене?

– Верно, не знала свой реальный уровень, боялась, не знала, как нас примут. Сейчас уже всё спокойно было, в Сингапур ехали с чётким пониманием требований и задач, – сказала Клепикова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.