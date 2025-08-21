Российская пловчиха Дарья Клепикова назвала своего кумира в спорте

Российская пловчиха Дарья Клепикова рассказала, кого из спортсменов считает своим кумиром, отметив, что в данный момент не может выделить кого-то конкретного.

– Кто ваш кумир в плавании сейчас? И кто был им в детстве?

– Сейчас именно кумира уже нет, я слежу за всеми, наблюдаю, что-то подмечаю. Многие поражают своими результатами, тренировками, подходом к делу. Не могу кого-то одного выделить. Раньше вот была шведка Сара Шёстрём. Помню, что всегда следила за её заплывами.

– Глядя на Сару, начали развивать баттерфляй?

– Мы, по сути, с ней одинаковые дистанции плаваем, наверное, она так повлияла на меня.

– Грустно, что её не было в Сингапуре?

– Есть такой момент. Хочется увидеть её, посоревноваться с ней. Хотя у меня уже был такой опыт, я плыла с ней в Казани в 2021 году на чемпионате Европы, – сказала Клепикова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.