«Выход из зоны комфорта». Клепикова — о роли капитана женской сборной России по плаванию

«Выход из зоны комфорта». Клепикова — о роли капитана женской сборной России по плаванию
Российская пловчиха Дарья Клепикова поделилась мнением о том, как на неё повлияло назначение капитаном женской команды по плаванию на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

– Вы характеризовали себя как интроверта, при этом вас выбрали капитаном женской команды. Сложно было настраивать подруг по команде, активно общаться, учитывая такие особенности характера? Почему именно вас выбрали капитаном?
– Для меня это было сначала неожиданно, но потом я подумала, что роль капитана мне подходит. Я со всеми девочками в хороших отношениях, у меня нет ни с кем конфликтов. Старалась со всеми девочками говорить, хотя бы банально разбавить обстановку, помочь им отвлечься от своих мыслей. Когда шла на эстафету, то пыталась зарядить девочек, замотивировать. Так что и неожиданная была роль, но вместе с тем и приятная. Выход из зоны комфорта. Я достаточно стеснительная, но это было полезно и для меня, и для всех, надеюсь, – сказала Клепикова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

На чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре Клепикова стала чемпионкой мира в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м, а также завоевала серебро в смешанной эстафете 4х100 м.

