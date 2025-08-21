Скидки
Дарья Варфоломеев лидирует после квалификации в индивидуальном многоборье на ЧМ-2025

Дарья Варфоломеев лидирует после квалификации в индивидуальном многоборье на ЧМ-2025
Олимпийская чемпионка — 2024 по художественной гимнастике в личном многоборье немка Дарья Варфоломеев занимает первую строчку после квалификации в индивидуальном многоборье на чемпионате мира — 2025 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

«Сегодня у меня был хороший день. Я показала два чистых выступления и прошла отбор на отдельные упражнения, по крайней мере, я надеюсь на оба, потому что не знаю оценок других. Но я надеюсь, что покажу всё, на что способна, и надеюсь, что смогу показать всё и завтра, потому что мы очень усердно готовились к этим соревнованиям. И, конечно же, зал и люди, которые приходят нас поддержать, — это просто замечательно, потому что там очень громко, и они аплодируют всем гимнасткам, и это очень приятно. Спасибо всем, кто пришёл», — оценила своё выступление Дарья в интервью пресс-службе турнира.

По итогам двух программ Варфоломеев набрала 60,950 балла. Чемпионат мира по художественной гимнастике 2025 года проходит в Бразилии с 20 по 24 августа.

