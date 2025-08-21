Контадор оценил шансы Йонаса Вингегора на победу на «Вуэльте Испании» — 2025

Бывший испанский велогонщик Альберто Контадор оценил шансы на победу в предстоящей «Вуэльте Испании» – 2025 лидера команды Visma | Lease a Bike датского велогонщика Йонаса Вингегора.

«Все знают, что Вингегор — второй гонщик Гранд-туров после Погачара. Конечно, если он упустит победу, это будет удивительно, но ему нечего доказывать.

С восемью финишами на вершинах гор он может взять много побед. У Visma очень мощный состав, большой бюджет, и они должны стремиться к максимальному количеству побед», – приводит слова Контадора Eurosport Spain.

«Вуэльта Испании» – 2025 пройдёт с 23 августа по 14 сентября. Действующим победителем веломногодневки является словенец Примож Роглич.