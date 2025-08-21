Скидки
Федеральная налоговая служба разблокировала счета Елены Исинбаевой

Федеральная налоговая служба разблокировала счета Елены Исинбаевой
Комментарии

Федеральная налоговая служба (ФНС) разблокировала операции по счетам двукратной олимпийской чемпионки по лёгкой атлетике россиянки Елены Исинбаевой. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт», ссылаясь на данные сервиса «БИР-Аналитик».

«Действующие приостановления операций по счетам по указанному налогоплательщику отсутствуют», — говорится в материалах.

Ранее ФНС России заблокировала три счёта двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте». По информации источника, 5 августа налоговая ограничила доступ к трём счетам Исинбаевой, привязанным к её ИП. Причиной этому стал долг в 283 тысячи рублей перед ФНС.

