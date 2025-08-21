Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Бейсболист получил дисквалификацию на 10 матчей за бросок биты в соперника

Бейсболист получил дисквалификацию на 10 матчей за бросок биты в соперника
Аудио-версия:
Комментарии

Игрок клуба Лиги MLB «Сиэтл» Виктор Роблес дисквалифицирован на 10 матчей за неспортивное поведение во время матча, сообщает пресс-служба турнира.

Виктор Роблес восстанавливал форму после травмы плеча, выступая за клуб «Такома». В ходе игры мяч после броска соперника попал игроку в грудь. Роблес резко отреагировал на ситуацию, бросив биту в сторону соперника. Он пытался прорваться к сопернику для дальнейшего выяснения отношений, однако партнёры по команде не позволили этому случиться. По итогам эпизода Роблес также был оштрафован. Сумма штрафа за неспортивное поведение на данный момент остаётся неизвестной.

Наказание для 28-летнего бейсболиста вступит в силу после того, как он вернётся в состав основной команды. При этом Роблес подал апелляцию на вынесенное решение.

Материалы по теме
Бейсболист и обладатель бонуса за «самый стрёмный бой». С кем дерётся Павлович?
Бейсболист и обладатель бонуса за «самый стрёмный бой». С кем дерётся Павлович?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android