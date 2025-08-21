Бейсболист получил дисквалификацию на 10 матчей за бросок биты в соперника

Игрок клуба Лиги MLB «Сиэтл» Виктор Роблес дисквалифицирован на 10 матчей за неспортивное поведение во время матча, сообщает пресс-служба турнира.

Виктор Роблес восстанавливал форму после травмы плеча, выступая за клуб «Такома». В ходе игры мяч после броска соперника попал игроку в грудь. Роблес резко отреагировал на ситуацию, бросив биту в сторону соперника. Он пытался прорваться к сопернику для дальнейшего выяснения отношений, однако партнёры по команде не позволили этому случиться. По итогам эпизода Роблес также был оштрафован. Сумма штрафа за неспортивное поведение на данный момент остаётся неизвестной.

Наказание для 28-летнего бейсболиста вступит в силу после того, как он вернётся в состав основной команды. При этом Роблес подал апелляцию на вынесенное решение.