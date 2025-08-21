Скидки
В США тренера по гимнастике арестовали за производство детской порнографии

Американский тренер по гимнастике Шон Гарднер был арестован ФБР в штате Айова по обвинению в хранении детской порнографии. Об этом сообщает AP News.

Гарднер работал в академии спортивной гимнастики в Айове с 2018 года. В 2022 году поступили первые жалобы на поведение тренера. Ученицы обвинили его в неподобающем поведении, а также рассказали, что Гарднер трогал их гениталии и спрашивал о сексуальной жизни. Тогда же началось расследование.

В мае 2025 года при обыске у Гарднера обнаружили мобильный телефон и компьютерное оборудование, на которых были найдены фотографии обнажённых девочек в возрасте от шести до 14 лет, пользующихся туалетом или переодевающихся в купальник.

Сейчас Гарднер находится под стражей, ему грозит до 30 лет тюремного заключения.

