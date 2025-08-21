Скидки
Майкл Фелпс обвинил руководство в неудачах американского плавания

Майкл Фелпс обвинил руководство в неудачах американского плавания
23-кратный олимпийский чемпион по плаванию американец Майкл Фелпс высказался о неудачном периоде в истории американского плавания.

«В 2016 году мне посчастливилось быть частью американской сборной в Рио, возможно, самой успешной в истории этого вида спорта, и мы выиграли 57% медалей. Восемь лет спустя, в Париже, американская сборная взяла лишь 44% медалей, которые могли выиграть в бассейне, — это самый низкий процент в этом виде спорта со времён Олимпиады-1988.

Я задался вопросом, что изменилось в нашем виде спорта, и ответ очевиден. Это не вина спортсменов, которые продолжают выкладываться по полной, используя то, что им дано. Вина лежит на руководстве Федерации плавания США. Плохое руководство сказывается на организации на всех уровнях», — приводит слова Фелпса Inside the Games.

