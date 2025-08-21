Скидки
Полина Кнороз пропустит финал «Королевы спорта» из-за болезни

Прыгунья с шестом Полина Кнороз не выступит в финале «Королевы спорта», который состоится с 23 по 24 августа в Екатеринбурге.

«Чтобы не наводить суету, хотелось бы сообщить, что со мной всё в порядке. Невролог поставил диагноз – ДППГ. Проще говоря, это связано с нарушением работы вестибулярного аппарата. Поэтому я уже третий день провожу в постели с адским головокружением и тошнотой.

Такое ощущение, что небо и земля поменялись местами… максимум на что я способна, это дойти до ванной комнаты. Также я вообще ничего не ела в течение этих трёх дней. Сколько это будет продолжаться, не могу сказать, так как у каждого это проходит по-разному. Таблеток от этого нет, нужно просто ждать», — написала Кнороз в своём телеграм-канале.

